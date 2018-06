Xiaomi ist der viertgrößte Handyhersteller der Welt. In Asien genießt Xiaomi einen guten Ruf. Mit dem MiMix2 will das Unternehmen nun auch in Österreich bekannter werden.

Das MiMix2 von Xiaomi © Xiaomi

Mit gleich zwei Nachrichten ließ der chinesische Handybauer Xiaomi (Aussprache: Schi-au-mi) im Mai aufhorchen. In der Wiener SCS wurde der erste "Mi Store" im deutschsprachigen Raum eröffnet und der Mobilfunker Drei nimmt das Gerät MiMix2 ins Sortiment auf. Warum gerade Drei als erstes Anbieter aus Österreich auf Xiaomi setzt, lässt sich leicht erklären. Denn Drei ist Teil des CK Hutchison Holdings, eines Megakonzerns aus Hong Kong.

Zehn Prozent Marktanteil will Xiaomi in Österreich in den kommenden Jahren erobern. Deshalb wählte man zum Markteinstieg auch ein Gerät aus dem Mittelpreis-Segment. Das MiMix2 kann man am freien Markt um 380 bis 390 Euro kaufen. Für diesen Preis bekommt man allerdings einiges geboten.

Zu den Fakten: Das MiMix2 hat ein 5,99 Zoll breites, nahezu rahmenloses Display. Die Hauptkamera löst mit 12 Megapixel aus, die Frontkamera hat einen 5 Megapixel-Sensor. Die acht Prozessor-Kerne von Qualcomm liefern 2,45 bzw. 1,9 Ghz Rechenleistung. 6 Gigabyte Ramspeicher sorgen für eine flüssige Bedienbarkeit. 64 Gigabyte Hauptspeicher sind der Preisklasse angemessen, sie lassen sich allerdings nicht mittels SD-Karte nachrüsten. Der Akku hat 3400 mAh, das Gehäuse ist aus Keramik. Wie inzwischen bei vielen Geräten üblich ist Platz für zwei Simkarten.

Edle Optik durch Hülle geschwächt

Haptik: Mit 185 Gramm ist das Gerät verhältnismäßig schwer. Unverpackt greift es sich hochwertig an. Doch Xiaomi liefert einen Plastik-Schutzhülle für die Rückseite mit, die das Gerät trotz durchaus edler Aufmachung billig wirken lässt. Wer wert auf eine edle Optik legt, sollte die Hülle daher liegen lassen. Man riskiert dann natürlich eine Beschädigung der Keramik.

Oberfläche: Das MiMix2 läuft mit dem Miui-Betriebssystem von Xiaomi. Dabei handelt es sich um stark verändertes Android, das allerlei Features bietet. Neben den Standard-Apps von Google ist auch das Miui-Forum installiert, das vor allem in China stark genutzt wird. Einträge aus Europa sind bisher kaum zu finden. Zentraler Unterschied ist das Fehlen eines App-Drawers. Alle Apps werden auf dem Bildschirm oder in Ordnern abgelegt. Es gibt auch einen Überblick-Bildschirm mit Shortcuts, Notizen und Terminen.

Performance: Das MiMix2 kann in vielen Bereichen mit der Galaxy-S-Reihe des Vorjahres, S8 und S8+, mithalten. Dank großzügigem Ramspeicher sind sogar bei grafisch aufwendigen Spielen die Ladezeiten sehr kurz. Beim Spielen gibt es kein Ruckeln und kein Warten. Videos werden in hoher Qualität absolut Ruckelfrei abgespielt.

Schwache Kamera, solide Bilder

Kamera: Bei der Auflösung ist der Mitbewerb in dem Preissegment sowohl bei Front- als auch bei Rückkamera besser. Doch die Bilder sind scharf und die Kamera löst schnell aus. Fun-Fact: Die Frontkamera befindet sich auf einer ungewohnten Stelle: rechts unten. Ihr wurde wohl der Kopfhöreranschluss geopfert. Der fehlt nämlich.

Beim Selfie muss man das Gerät etwas höher halten © Vilgut

Dafür gibt es einen Fotobearbeitung mit allerlei Filtern. Von Belichtung bis zu Stickern kann das Bild komplett geändert werden. Was lästig ist: Wenn man vergisst es auszuschalten, ist auf jedem Bild das Wasserzeichen des MiMix2.

Ein kleiner Sticker drückt aus, was die Katze wohl denkt Foto © Vilgut

Fazit: Mit dem MiMix2 bekommt man um rund 380 Euro ein Gerät, das locker mit jenen Mitbewerbern mithalten kann, die 100 bis 120 Euro teurer sind. Lobend erwähnen muss man auch, dass das Gerät gleich mit einer Schutzhülle geliefert wird. Was Schade ist: Diese Hartplastikhülle nimmt dem Gerät leider sein hochwertiges Aussehen. Auch bei der Kamera hätte man durchaus einen Sensor mit mehr Auflösung nehmen können. Mit dem MiMix2 wird Xiaomi vor allem ein Konkurrent für Huawei, dessen Stärke bisher ebenfalls gute Mittelklasse-Geräte waren.

Compliance Das Gerät wurde der Kleinen Zeitung von "Drei" für Testzwecke zur Verfügung gestellt.