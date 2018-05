16.000 Tonnen Rosenblätter wurden im Vorjahr in Bulgarien geerntet. Doch die gute Ernte ist ein Fluch für die Bauern. Der Preis fiel von drei Euro auf 0,65 Euro pro Kilo.

Rosenblätter als Protest: Bulgarien ist einer der größten Exporteure von Rosenöl © APA/AFP/IVAN YANEV

In Bulgarien fürchten Landwirte wegen des stark gesunkenen Verkaufspreises von Rosenblättern um ihre Existenz. In den vergangenen Jahren habe ein Kilo Rosenblätter bis zu 6 Lew (3 Euro) eingebracht, heuer liege der Preis bei nur noch 1,30 Lew, sagte der bulgarische Landwirtschaftsminister Rumen Poroschanow am Montag dem Fernsehsender BNT.

Grund für den Preisverfall sei eine außergewöhnlich gute Ernte. In Bulgarien - einem der weltweit wichtigsten Produzenten von Rosenöl - sollten heuer 16.000 Tonnen Rosenblätter geerntet werden, sagte Poroschanow. Dies bedeute einen Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem wegen des warmen Wetters. Der Ernteüberschuss übersteige die Annahmekapazitäten der Destillerien.

Wirtschaftsfaktor Rosenöl Bereits 1710 begann der Anbau von Rosen in der Region zwischen Kasanlak und Karlowo in Bulgarien. Seit 1750 ist die Region die bedeutendste Anbauregion zur Gewinnung von Rosenöl und trägt daher den Namen Tal der Rosen. Angebaut wird eine Variante der Damaszener-Rose, die Trigintipetala, auch als Bulgarische Öl-Rose bekannt. Um einen Liter Rosenöl zu erzeugen, müssen drei Tonnen Blüten verarbeitet werden. Rund die Hälfte der weltweiten Produktion von Rosenöl kommt aus dem bulgarischen Tal der Rosen.

Am Samstag protestierte eine Gruppe von Erzeugern in der Stadt Kasanlak im Zentrum des bulgarischen Rosentals gegen den Preisabsturz. Sie streuten die rosafarbenen Blüten auf die Straßen.

Landwirtschaftsminister Poroschanow stellte staatliche Unterstützung in Aussicht. Darüber hinaus kritisierte er, dass einige Exporteure bulgarisches Rosenöl mit Rosenöl aus der Türkei und dem Iran vermischten.