Facebook-Gründer Mark Zuckerberg tritt vor das EU-Parlament © APA/AFP/JOSH EDELSON

Nach einigem Hin und Her wird das Treffen zwischen Facebook-Chef Mark Zuckerberg und EU-Parlamentariern zur Datenmissbrauchs-Affäre bei dem Unternehmen nun doch öffentlich sein. Zuckerberg habe dem Vorschlag zugestimmt, das Gespräch am Dienstag um 18.30 Uhr live im Internet zu übertragen. Zuvor war lange unklar, ob Zuckerberg wirklich selbst vor das EU-Parlament treten wird. Erst in der Vorwoche kam die Zustimmung. Allerdings wollte er anfangs eine Befragung hinter verschlossenen Türen.

Anlass der Befragung ist der massive Datenskandal rund um Cambridge Analytica. Facebook hatte eingeräumt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks bei der britischen Firma gelandet waren. Sie sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgeschlachtet worden sein. In Europa waren laut Facebook bis zu 2,7 Millionen Nutzer betroffen.

Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament

Das EU-Parlament sollte die Gelegenheit nutzen und von Zuckerberg mehr als nur eingeübte PR-Stehesätze verlangen. Wir hätten ein paar Vorschläge, welche Fragen der Facebook-Gründer beantworten sollte.

1. Herr Zuckerberg, am Freitag tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Glauben Sie, dass Facebook sich bereits daran hält?

2. Stimmt es, dass Werbetreibende Facebook-Nutzer ansprechen können, die einer gewissen politischen Partei anhängen, eine bestimmte sexuelle Ausrichtung haben oder einem bestimmten Glauben anhängen? Denn solche sensiblen Daten zu verarbeiten, ist laut DSGVO eigentlich verboten. Hat Facebook die ausdrückliche Zustimmung seiner Nutzung zur Verarbeitung dieser Daten?

3. Wenn ein Facebook-Nutzer eine politische Meldung sieht, wie stellen Sie sicher, dass erkennbar ist, warum gerade er diese Meldung sieht?

4. Wie viel verdiente Facebook mit zielgerichteter politischer Werbung im Zuge des Brexit-Referendums?

5. Im US-Kongress haben Sie gesagt, Facebook ist verantwortlich für den Inhalt auf der Plattform. Übernehmen Sie auch in Europa die Verantwortung dafür?

6. Frankreich will gegen Fake-News vorgehen, in Deutschland gibt es Gesetze gegen Hass-Postings. Wenn das in Europa Schule macht: Was ändert das für Facebook?

7. Wie will Facebook Hass-Postings und Fake-News bekämpfen?

8. Im Bereich Online-Werbung gibt es zwei Unternehmen, die den Markt dominieren. Wie stellen Sie sicher, dass Facebook seine Marktmacht nicht ausnützt?

