Randstad Employer Branding Research 2018: AVL List konnte in sieben von zehn Kategorien die Top-Position einnehmen.

© BG/(c) Stefan Pajman

AVL List wurde zum attraktivsten Arbeitgeber Österreichs 2018 gekürt. Die Auszeichnung basiert auf dem sogenannten "Randstad Employer Branding Research 2018" . Die in 30 Ländern erhobene Arbeitgebermarken-Studie wurde 2018 erstmals auch in Österreich durch ein unabhängiges Institut durchgeführt und stützt sich auf der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit.

Befragt wurden 7500 Österreicher zu den 150 größten Unternehmen des Landes (gemessen an der Mitarbeiterzahl in Österreich). Die Teilnehmer haben die Unternehmen nach zehn Schlüsselkriterien zur Arbeitgebermarke bewertet.

Top in sieben von zehn Kategorien

Das in Graz beheimatete Unternehmen für Antriebssysteme AVL List konnte in sieben von zehn Kategorien die Top-Position einnehmen: Möglichkeiten zur Karriereentwicklung, angenehme Arbeitsatmosphäre, berufliche Sicherheit, interessanter Arbeitsinhalt, guter Ruf, attraktives Gehalt/Sozialleistungen und Verwendung neuester Technologien. Auch in der Gesamtwertung liegt AVL mit einem Attraktivitäts-Score von 65 Prozent österreichweit auf Platz 1 der Liste der attraktivsten Arbeitgeber - d. h. 65 Prozent der Befragten, die das Unternehmen kannten, haben dieses auch als attraktiven Arbeitgeber eingestuft.

Markus Tomaschitz, Vice President Corporate Human Resources AVL, betont: "Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung für die vielen Initiativen zur Hebung der Mitarbeiterzufriedenheit und Stärkung der Marke AVL am Arbeitsmarkt. Angesichts demographischer Entwicklungen und einem stärker werdenden Fachkräftemangel können dadurch Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Im Zentrum allen Tuns stehen dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Erwartungen an einen attraktiven Arbeitgeber."

Markus Tomaschitz, Vice President Corporate Human Resources AVL Foto © (c) Armin Russold

Dieser erste Platz sei "vor allem auch eine Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzudenken", sagt Tomaschitz.

