Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elon Musk © (c) AP (Marcio Jose Sanchez)

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla plant eine Umstrukturierung. Er wolle eine "gründliche Reorganisation", schrieb Firmenchef Elon Musk in einem jetzt bekannt gewordenen Memo an die Mitarbeiter. Er wolle in diesem Zusammenhang flachere Hierarchien schaffen und so die Kommunikation verbessern, Funktionen zusammenfassen und andere Aktivitäten beschneiden.

Tesla ist derzeit unter anderem wegen großen Produktionsproblemen beim verhältnismäßig günstigen Modell 3 in unruhigem Fahrwasser. Zuletzt kündigte Produktionschef Doug Fields eine Auszeit von einigen Wochen an.