Paukenschlag in der steirischen Industrie: Die Bartenstein Holding GmbH übernimmt mit sofortiger Wirkung 28,4 Prozent am steirischen Intralogistik-Spezialisten Knapp AG mit Hauptsitz in Hart bei Graz. Die Anteile werden vom bisherigen Miteigentümer, der japanischen DAIFUKU Co. gekauft.

Knapp teilt zudem mit, dass die Familie Knapp "im Zuge der Transaktion ein Vorkaufsrecht auf Aktien aus dem Paket der DAIFUKU Co in Anspruch nimmt und so ihre Anteile auf nunmehr 71,6 Prozent" erhöht.

Der Vorstand der Knapp AG begrüße das Engagement der Familie Bartenstein als strategischen, langfristigen Investor und versteht die Erhöhung der Anteile durch die Familie Knapp als großen Vertrauensbeweis. Gerald Hofer, CEO der Knapp AG betont: „Wir freuen uns auf eine aktive und engagierte Zusammenarbeit, um unsere Vision eines internationalen Technologieführers im Bereich Logistiksystemlösungen mit österreichischen Wurzeln weiter erfolgreich vorantreiben zu können. Wir werden alles daran setzen, das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.“

"Freue mich außerordentlich auf eine gute Partnerschaft"

Die Bartenstein Holding sieht ihre Beteiligung an Knapp als langfristiges, industrielles Investment in eines der bestaufgestellten Technologieunternehmen Österreichs. „Knapp gehört auf dem Materials Handling Weltmarkt zu den Top Ten mit weiter großem Wachstumspotenzial“, so Martin Bartenstein. „Ich freue mich im Interesse des Unternehmens außerordentlich auf eine gute Partnerschaft mit der Gründerfamilie Knapp und bedanke mich bei Vorstand und Familie für das herzliche Willkommen als Investor.“

Auch Herbert Knapp, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Unternehmens begrüßt die Beteiligung der Familie Bartenstein ausdrücklich: „Die Familie Knapp steht von Anbeginn für die Stabilität und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Wir begrüßen die Beteiligung der Bartenstein Holding und freuen uns auf eine positive Zusammenarbeit.“

Das Unternehmen Die Knapp AG mit Sitz in Hart bei Graz in Österreich ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Lagerautomation und Lagerlogistik-Software. Mit mehr als 30 Standorten betreut Knapp Kunden auf allen bewohnten Erdteilen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen mit rund 3500 Mitarbeitern einen Umsatz von 632 Millionen Euro. Die Knapp AG verzeichnete im Wirtschaftsjahr 2017/2018, das per 31.3.2018 endete, wiederum deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ertrag. Zuletzt wurde die in Gelsenkirchen ansässige KHT/Apostore, ein Spezialist für Vermessungssysteme und Apothekenautomation, übernommen.