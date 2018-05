Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wolfgang Porsche, Familienoberhaupt und oberster VW-Aufseher © APA/dpa/Marijan Murat

Er ist vermögend. Er ist einflussreich. Und er hat Macht. Ziemlich viel sogar. Seit dem unrühmlichen Abgang von Ferdinand Piëch ist Wolfgang Porsche die Schlüsselfigur in Europas größtem Industriekonzern: Als Vorstandsvorsitzender der Familienholding Porsche SE, die 52 Prozent der Anteile an Volkswagen hält, hat der jüngste Sohn von Ferry Porsche die Zügel in der Hand im Wolfsburger 12-Marken-Reich, das im Vorjahr 230 Milliarden Euro umsetzte und weltweit 640.000 Menschen beschäftigt.