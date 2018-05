Guadalajara Warum Kärntner Solarpanele nun auch in Mexiko gebaut werden

Facebook

Robert Kanduth vor seiner Fabrik in Guadalajara © Winkler

Schwüle Hitze bis zu 30 Grad, doch anders als in der smog- und wolkenverhangenen 20-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt trübt im eine Flugstunde entfernten Guadalajara höchstens einmal ein kurzer warmer Regenschauer die Sonneneinstrahlung. Wo, wenn nicht hier, lacht Solarenergie vom Himmel? Ein idealer Ort für eine Solaranlagen-Produktion – mit riesigen Märkten.

„Wir haben 2007 strategisch nach einem Standort für ein Werk in der Nähe der USA gesucht. Die Entscheidung fiel wegen zügiger behördlicher Abwicklung, günstiger Kosten und zuverlässiger Mitarbeiter auf Mexiko, das mit den USA und Kanada mit dem Freihandelsabkommen Nafta verbunden ist. 2009 war Produktionsstart“, erzählt Robert Kanduth, während er die von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl angeführte Wirtschaftsdelegation durch das Werk führt.

Der Kärntner Unternehmer, mit Kioto Clear Energy Europas größter Hersteller von Solarthermie, schickt sich an, auch „Sonnenkönig“ für die Nachfahren der Azteken zu werden. „Wir wollen als einer der führenden Produzenten für Solarsysteme in Zentralamerika anerkannt werden“, sagt Kanduth. Dafür hat man auf dem gesamten amerikanischen Kontinent Kunden für effiziente Solarsysteme zur Erzeugung von Warmwasser und Strom im Auge. Alleine 2018 rechnet er mit einem Umsatzplus von 30 Prozent.

Solarkraftwerk für Universität

Technologisch ist das Werk auf modernstem Stand. 40 Facharbeiter bedienen hier die einzige Laserschweißmaschine für Solarkollektoren auf dem amerikanischen Kontinent. Auf 2000 Quadratmeter Produktionsfläche werden derzeit rund 300.000 Quadratmeter Kollektorfläche im Jahr produziert. In Mexiko-Stadt steht vor der Universität ein ganzes Solarkraftwerk aus dem Kioto-Werk. Im 127-Millionen-Einwohner-Land ist auch günstiger Wohnraum bitter notwendig. Auf den Flachdächern ausgedehnter Wohnsiedlungen für „Low Income Housing“ in Guadalajara sorgen Kioto-Paneele und Blechtanks für die Skyline.

Von Mexiko strahlt das Business gleichermaßen in die USA und nach Südamerika aus. In Kolumbien ist eine Solaranlage auf dem Hotel Bogota in der Hauptstadt Bogota ein Vorzeigeprojekt. Große Chancen erwartet sich Kanduth vom neuen Produkt „Sungoal“ mit einem Edelstahlschlauch als Wärmetauscher im 150-Liter-Tank. Seit 2017 wird es in Kärnten entwickelt. Ab Herbst 2018 soll der Serienstart in Guadalajara erfolgen und dem Mitbewerb mit dem halben Preis – rund 300 Euro statt 600 Euro pro Element – voraus sein.