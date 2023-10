Heiligenblut wird den Skiliftbetrieb heuer einschränken und mehrere Lifte nicht in Betrieb nehmen. Die Skisaison am Dreiländereck hängt überhaupt in der Luft, nachdem eine Investorengruppe abgesprungen ist. Die Skikartenpreise werden in Kärnten heuer erstmals die 60-Euro-Marke durchbrechen. Trotzdem hofft die Tourismusbranche auf viele Winterbuchungen. Für den Optimismus gibt eine Studie der Österreich Werbung (ÖW) Anlass, die am Montag von Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger vorgestellt wurde. Demnach steigt die Zahl der Menschen, die einen Winterurlaub in Österreich planen. Die "allgemeine Urlaubsstimmung" habe sich im Vergleich zu 2022 verbessert, der Wintersporturlaub erfreue sich "anhaltender Beliebtheit". Wie wohl dies auch dem Phänomen Last Chance Tourism geschuldet sein könnte: Wem bewusst ist, dass Skifahren in vielen Regionen bald nicht mehr möglich sein wird, der nimmt seine Chance wahr, es eben jetzt noch zu erleben.