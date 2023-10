Die Internationale Energieagentur warnt vor Engpässen beim Diesel in diesem Winter in Europa. Grund dafür sei vor allem das Embargo der EU gegen russisches Erdöl. Europa werde wohl auf Importe aus anderen Ländern angewiesen sein.

Auch zehn Monate nach Inkrafttreten des EU-Embargos hätten die europäischen Raffinerien noch immer Probleme damit, ihre Dieselproduktion zu steigern. Ein Mangel an Diesel dürfte nur vermieden werden, wenn der Winter auch diesmal mild ausfalle, so die Energieagentur, die ihren Sitz in Paris hat und 1974 von 16 Industrienationen zum gemeinsamen Vorgehen gegen die damalige Ölkrise gegründet worden ist.

Folgen des Angriffs auf Israel

Die Agentur äußerte sich auch zu den möglichen Folgen des Hamas-Großangriffs auf Israel für die Ölversorgung. Unmittelbar nach der Attacke war der Ölpreis gestiegen, aus Sorge davor, dass andere Staaten der Region in den Konflikt eingreifen könnten. Die Region steht für rund ein Drittel der weltweiten Erdöltransporte über den Seeweg. Mittlerweile hat sich die Preislage wieder etwas entspannt.