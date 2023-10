Am vergangenen Freitag startete die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) ihre neue Crowdinvestment-Kampagne. Es ist die elfte Kampagne seit 2017, insgesamt rund 51 Millionen Euro seien bisher "mit der Kraft der Crowd gesammelt" worden, heißt es in einer Aussendung Seit 2022 werden die Kampagnen über die eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest abgewickelt.

„Allein mit der letzten Kampagne, die im Mai 2023 zu Ende gegangen ist, konnten wir mehr als zehn Millionen Euro in Österreich und Deutschland generieren“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG

Die nun gestartete elfte Kampagne läuft in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Für eine Laufzeit von fünf Jahren haben Investoren die Wahl zwischen Zinszahlungen oder Hotelgutscheinen.

Expansion im Heimatmarkt Italien

Die Mittel der 11. Crowdinvestment-Kampagne fließen unter anderem in die weitere Expansion im Heimatmarkt Italien - nämlich in die Entwicklung eines exklusiven Resorts direkt am Ufer des Gardasees. Teil des Resorts werden ein 5-Sterne Hotel, als Teil der Premium Collection, sowie exklusive Premium Living Apartments sein. Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich.

Weitere Projekte der FMTG, die sich zurzeit am italienischen Markt in Entwicklung befinden, sind ein Hotel in Bozen sowie ein 5-Sterne Resort in Licata auf Sizilien.

Bereits vor dem offiziellen Start der Crowdinvestment-Kampagne hatten bestehende Investoren die Möglichkeit, vorab zu investieren. Bereits vor dem offiziellen Start der Kampagne wurden über fünf Millionen Euro gesammelt