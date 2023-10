Leiner und kika werden zu kikaLeiner. Das gaben die neuen Eigentümer am Freitag bekannt. Der neue Markenauftritt in den ehemaligen kika- bzw. Leiner-Standorten wird vorerst aber nicht umgesetzt. Die Zusammenführung soll mit einer Kampagne, die am 10. Oktober 2023 in klassischen Medien und über die Social Media-Kanäle mit dem Slogan ‚Kommt Euch näher!‘ startet, begleitet werden.

Neu an Bord bei kikaLeiner und das Gesicht nach außen ist der ehemalige Rewe-Vorstand Volker Hornsteiner (55), er war insgesamt 28 Jahre im Rewe-Konzern tätig. Zuletzt war Hornsteiner bei Rewe Deutschland und dort bis 2022 Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Süd und Mitglied der Geschäftsleitung National. Seine neue Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung der Leiner & kika Möbelhandels GmbH übt er seit Juli 2023 aus, heißt es in einer Aussendung. Er verantwortet in der kikaLeiner-Geschäftsleitung die Bereiche Vertrieb, Human Ressources sowie Marketing und Kommunikation.

Zu 95 Prozent gleiches Sortiment

Die Zusammenführung der Marken Leiner und kika zu kikaLeiner sei im Sortiment in den letzten Monaten fast vollständig vollzogen worden, heißt es weiter, das Sortiment gleiche sich zu 95 Prozent. Bei der Sortimentsgestaltung setze kikaLeiner stark auf Eigenmarke, deren Anteil soll weiter ausgebaut werden.

Anzahlungen zu Bestellungen

Die Kunden würden kikaLeiner weiter Vertrauen der Kunden: Ein Beweis dafür sei, dass für Bestellungen bereits wieder Anzahlungen im niedrig zweistelligen Millionenbereich geleistet worden seien."

kikaLeiner beschäftigt per 1. Oktober 2023 in 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung 1953 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1770 Vollzeitäquivalente).