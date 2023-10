Ziemlich genau ein Vierteljahrhundert hatte Peter Bosek (55) bereits diverse Managementfunktionen innerhalb der Erste-Gruppe inne. Ende 2020 kehrte er der Bankengruppe überraschend den Rücken. "Die Zeit ist reif, dass ich mich einer neuen Herausforderung abseits von Österreich und den Erste-Märkten stelle", ließ er damals wissen. Er wurde CEO der im Baltikum tätigen Luminor Bank. Eine Station mit Ablaufdatum, wie seit Mittwochabend klar ist.

Denn der Aufsichtsrat der Erste Group "hat heute in einer außerordentlichen Sitzung Peter Bosek per 1. Juli 2024 zum neuen CEO der Erste Group Bank AG bestellt", wie die Bank mitteilt. Am Ende eines mehrstufigen internationalen Auswahlprozesses sei Bosek vom Aufsichtsrat "als der am besten qualifizierte Kandidat ausgewählt" worden. Er wird damit Willi Cernko nachfolgen, "der bis dahin als CEO die Geschäfte weiterführt und für eine reibungslose Übergabe sorgen wird".

"Banking ist meine Leidenschaft"

Er sei der Erste "mehr als ein halbes Leben lang eng verbunden". Umso mehr freue er sich, "dass ich nach den spannenden Jahren und einem gewaltigen Perspektivenwechsel im Baltikum als CEO zur Erste Group zurückkehre. Banking ist meine Leidenschaft und die werde ich in den nächsten Jahren mit voller Kraft für die Zukunft und Weiterentwicklung der Gruppe einsetzen", wird Bosek in einer Aussendung zitiert.

Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler, der den Auswahlprozess für die CEO-Nachfolge leitete, betont: "Es freut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, mit Peter Bosek einen der erfahrensten und renommiertesten Banker Europas zur Erste Group zurückzuholen."