Betriebsversammlungen, Warnstreiks: In den KV-Verhandlungen der privaten Sozialwirtschaft ging es selten zimperlich zu. Kommenden Dienstag ist es wieder so weit, tauschen die Sozialpartner ihre Positionen aus. Wie hoch das Gehaltsplus aus Sicht der Arbeitnehmer ausfallen soll, sagt Mustafa Durmus, Regionalsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten in der Steiermark, noch nicht. Die Gremien beschließen den Forderungskatalog am Montag.