Am Mittwoch steht bei VW die Produktion in mehreren Werken still. Der deutsche Autobauer hat einen Krisenstab einberufen. Eine IT-Störung hat nämlich die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Betroffen sind gleich mehrere Werke, in denen die Produktion zum Erliegen kam, wie am Abend ein Konzernsprecher bestätigte.

Es handle sich um "eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg". Neben dem Stammwerk stünden auch die vier fahrzeugproduzierenden Werke in Deutschland momentan still: also Emden, Zwickau und Osnabrück.

Weitläufiger Stillstand

Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen: "Die Störung besteht seit 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert. Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke."

Zu Auswirkungen im Ausland konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Derzeit sehe es nicht nach einem Angriff von außen aus, hieß es am Abend weiter. Wann das Problem behoben sein werde und die Produktion wieder laufe, sei noch nicht abzuschätzen. Zuvor hatte darüber das "Handelsblatt" berichtet.