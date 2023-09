"Nach dem Hackerangriff ist vor dem Hackerangriff", darin sind sich Christian Inzko, seit Juni Kärntens neuer Chief Digital Officer (CDO), und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) einig. Gemeinsam präsentierten sie am Montag die bis 2027 gültige IT-Leitlinie des Landes. "Ziel ist es, die Cybersicherheit zu bewahren und auszuweiten sowie die Verwaltung moderner, schneller und innovativer zu machen, auch mittels Künstlicher Intelligenz", schildert Kaiser. Am Dienstag werden in der Regierungssitzung die Leitlinien formal beschlossen.