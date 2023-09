Seit 2007 ist Peter Schaller in leitenden Positionen für den Bauriesen Porr in der Steiermark tätig, seit mehr als 13 Jahren als technischer Niederlassungsleiter. Nun verlässt Schaller die Porr AG, um am 1. November in den Vorstand der UBM Development AG aufzurücken. Der Vertrag des Steirers läuft bis Ende Oktober 2028.