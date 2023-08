Für die prominente Ladenkette The Body Shop könnte sich ein Verkauf anbahnen. Diesen überlegt sich nämlich der brasilianische Kosmetikhersteller Natura. Der Vorstand habe entschieden, für die Tochtergesellschaft nach strategischen Alternativen zu suchen, einschließlich eines möglichen Verkaufs des Geschäfts, teilte Natura am Montag mit. Erst 2017 hatten die Brasilianer The Body Shop vom französischen Konzern L'Oreal erworben und waren seitdem schnell gewachsen.

Zuletzt hatte Natura jedoch sechs Quartale in Folge Verluste geschrieben und sucht deshalb nach Möglichkeiten, Schulden abzubauen und wieder profitabel zu werden.

Geschäfte mit L'Oreal

Im April hatte das brasilianische Unternehmen den Verkauf seiner Luxusmarke Aesop mit einem Wert von 2,5 Milliarden Dollar (2,31 Mrd. Euro) an L'Oreal angekündigt.

Die auf Naturkosmetik spezialisierte Tochter The Body Shop betreibt mehr als 3000 Filialen weltweit und wird mit gut 500 Millionen Dollar bewertet. Die Analysten von JP Morgan halten einen Verkauf für die wahrscheinlichste Option, weil sich Natura seit der Aesop-Veräußerung stärker auf Lateinamerika fokussiere. Der Verkauf könnte zur Zahlung einer Sonder-Dividende führen, schrieben sie in einem Kommentar.

Am Finanzmarkt scheinen die jüngsten Entwicklungen gut anzukommen: Natura-Aktien legten an der Börse in Sao Paulo um bis zu fünf Prozent zu.