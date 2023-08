Jetzt ist der Eigentümerwechsel des Autozulieferers Leoni mit Sitz in Nürnberg also vollzogen. Der Eintrag ins Handelsregister sei am Vormittag erfolgt, der Aktienhandel an den Börsen in Frankfurt und München werde im Laufe des Tages beendet werden, sagte ein Unternehmenssprecher.

Leoni mit seinen weltweit 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr 5,1 Mrd. Euro Umsatz und 605 Mio. Euro Verlust gemacht. Der Aktienkurs war seit Jahren schon auf Talfahrt. Der Kabel- und Bordnetzspezialist hatte im Zuge seiner internationalen Expansion Schulden angehäuft und war dann in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs ins Schlingern geraten.

Rettungsplan des Großaktionärs

Nachdem ein zum Schuldenabbau geplanter Teilverkauf an einen thailändischen Investor Ende 2022 gescheitert war, wurde mit dem Leoni-Großaktionär Pierer ein Rettungsplan vereinbart: Er gab Leoni eine Kapitalspritze von 150 Mio. Euro und bekam dafür nun sämtliche neu ausgegebenen, nicht mehr börsennotierten Aktien. Die alten Leoni-Aktien wurden mit Eintragung der neuen Aktien ins Handelsregister wertlos. Aktionärsschützer hatten das kritisiert.

Die Gläubigerbanken verzichten im Zuge der Restrukturierung auf Forderungen über 708 Mio. Euro. Dafür sollen sie 45 Prozent der Dividende erhalten, sobald Leoni wieder profitabel ist und Dividende ausschütten kann.