Am 16. August brachte CATL "Shenxing" auf den Markt, den, wie es in einer Aussendung des Unternehmens heißt, "weltweit ersten ultraschnell aufladbaren 4 C LFP-Akku, der mit einer 10-minütigen Ladung eine Reichweite von 400 km und mit einer einzigen Vollladung eine Reichweite von über 700 km ermöglicht". Es wird erwartet, dass Shenxing den Nutzern von Elektrofahrzeugen die Angst vor dem Schnellladen nehmen und eine Ära des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen einleiten wird. Zum Vergleich: Tesla gibt an, mit seinem Supercharger bei seinem Model 3 innerhalb von 15 Minuten bis zu 275 Reichweite laden zu können.

Die Massenproduktion der Lithium-Eisenphosphat-Zelle soll noch in diesem Jahr beginnen und ab dem ersten Quartal 2024 erhältlich sein. China ist führend auf dem Markt für Batterien für Elektroautos. Im Dezember vergangenen Jahres startete CATL in Thüringen (Deutschland) seine erste Produktion außerhalb Chinas.

Die Technologie

Mit der Weiterentwicklung der Batterietechnologie und der deutlichen Verbesserung der Gesamtleistung von EV-Batterien hat die Industrie nunmehr eine große Reichweite für EVs erreicht. Derzeit ist das Problem des Schnellladens der wichtigste Faktor, der die Verbraucher davon abhält, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Shenxing nutzt die Kathodentechnologie des superelektronischen Netzwerks sowie vollständig nano-kristallisiertes LFP-Kathodenmaterial, um ein superelektronisches Netzwerk zu schaffen, das die Extraktion von Lithium-Ionen und eine schnelle Reaktion auf Ladesignale erleichtert.

Verkürzte Einlagerungsstrecke für Lithium-Ionen

Für die Graphitinnovation wird CATLs neueste schnelle Ion Ring-Technologie der zweiten Generation eingesetzt, um die Eigenschaften der Graphitoberfläche zu verändern. Dadurch werden die Einlagerungskanäle vergrößert und die Einlagerungsstrecke für Lithium-Ionen verkürzt, was wiederum eine äußerst schnelle Stromleitung bewirkt. Darüber hinaus wurde ein mehrstufiges Elektrodendesign entwickelt, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen schneller Aufladung und hoher Reichweite zu erzielen.

CATL hat laut Eigenangaben eine neue Formel für supraleitende Elektrolyte entwickelt, die die Viskosität des Elektrolyts wirksam reduziert, was zu einer verbesserten Leitfähigkeit führt. Darüber hinaus habe man die besonders dünne SEI-Folie verbessert, um den Widerstand der Lithium-Ionen-Bewegung zu verringern. Im Hinblick auf den sogenannten Separator senkte man den Übertragungswiderstand von Lithium-Ionen mit hoher Porosität und verkürzte die durchschnittliche Übertragungsstrecke.

Verbesserung der Gesamtleistung

Neben dem besonders schnellen 4 C-Ladevorgang erreicht Shenxing durch Strukturinnovationen und den Einsatz intelligenter Algorithmen ebenfalls eine große Reichweite, ein schnelles Aufladen in einem breiten Temperaturbereich und ein hohes Maß an Sicherheit.

Normales Aufladen bei niedriger Temperatur

Bei Raumtemperatur kann der Shenxing in 10 Minuten auf 80 % SOC aufgeladen werden. Zwischenzeitlich nutzt CATL die Technologie zur Steuerung der Zelltemperatur auf den Systemplattformen, um sicherzustellen, dass sich die Zellen schnell auf den optimalen Betriebstemperaturbereich aufheizen. Dies ermöglicht eine Aufladung von 0-80 % in nur 30 Minuten bei Temperaturen von bis zu -10 °C sowie eine kompromisslose Beschleunigungsleistung von 0-100 km/h bei niedrigen Temperaturen.

Der verbesserte Elektrolyt und der Separator mit hochgradiger sicherer Beschichtung sorgen für einen doppelten Schutz des Shenxing-Akkus. Durch die Regulierung des globalen Temperaturfeldes innerhalb der Zellen mit Hilfe intelligenter Algorithmen hat CATL ein Fehlerprüfsystem in Echtzeit entwickelt, das die durch das schnelle Betanken verursachten Probleme lösen kann und ein hohes Maß an Sicherheit des Shenxing-Akkus ermöglicht.