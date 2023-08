In der Luxusmodebranche bahnt sich laut einem Medienbericht eine milliardenschwere Übernahme an. Der US-Modekonzern Tapestry mit seinen Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman will sich den britischen Michael-Kors-Eigner Capri einverleiben, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal mit einem Wert "im hohen einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich" könnte schon heute bekanntgegeben werden.

Der Medienbericht sorgte vorbörslich bei Capri für einen Kurssprung um fast ein Viertel. Capri hatte zum Handelsschluss am Mittwoch einen Börsenwert von vier Mrd. Dollar (3,65 Mrd. Euro), während Tapestry mit etwa zehn Mrd. Dollar bewertet wurde. Die beiden Unternehmen waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Weniger Geschäft mit Handtaschen und Schuhen

Capri - Eigentümer von Michael Kors, Versace und Jimmy Choo - wollte seine Quartalsbilanz am Dienstag veröffentlichen, verschob das dann aber ohne Angabe von Gründen auf Donnerstag. Das Unternehmen senkte im Mai seine Umsatzprognose, da die Nachfrage nach Handtaschen und Schuhen in den USA nachließ.

In der Modebranche gab es zuletzt eine Reihe von Deals. Vergangenen Monat gab der französische Luxuskonzern Kering - der Schwierigkeiten hat, den Umsatz seiner Premiummarke Gucci wieder anzukurbeln - bekannt, dass er eine 30-prozentige Beteiligung am italienischen Modelabel Valentino kauft. Anfang 2021 schloss LVMH die Übernahme von Tiffany im Wert von 15,8 Mrd. Dollar ab.