Sie ist gebürtige Kroatin und hat in Wien Pharmazie studiert. Passend also, dass Natascha Maglov zugriff, als neben der Kurapotheke in der Dorfstraße in Bad Kleinkirchheim ein Geschäftslokal frei geworden ist. Maglov, die schon seit längerem ein Appartement in Bad Kleinkirchheim besitzt, eröffnete einen Laden mit regionalen Delikatessen und Kunsthandwerk: Nataschas Nockeck. Ein gewagter Schritt? "Auf keinen Fall", sagt Maglov. "Ich bin seit 18 Jahren selbstständig."