Die Produkt- und Entwicklungssparten von X – ehemaliges Twitter – werden in Zukunft vom Eigentümer Elon Musk geleitet. Zudem werde der Tesla-Chef zusammen mit CEO Linda Yaccarino das Vertrauens- und Sicherheitsteam beaufsichtigen, teilte das soziale Netzwerk am Montag mit. Dieses ist für die Moderation von Inhalten verantwortlich. Yaccarino werde alle übrigen Sparten leiten.

Die ehemalige Comcast-Managerin wurde Mitte Mai als neue Chefin des Kurznachrichtendienstes ausgewählt, der damals noch Twitter hieß. Seit Juni ist sie dort tätig. Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar (39,96 Milliarden Euro) übernommen und hat seitdem tiefgreifende Änderungen vorgenommen.

X-Logo könnte gegen Bauvorschriften verstoßen

Das riesige, leuchtende X auf dem Dach des Bürogebäudes stößt unterdessen bei Behörden und Anrainern auf Widerstand. Das Logo verletze möglicherweise die Genehmigungsvorschriften, teilte die Bauaufsichtsbehörde BID am Sonntag mit. Den Gutachtern sei im Zuge ihrer Überprüfung aber bisher der Zugang zum Dach verwehrt worden.

Ein Vertreter habe gegenüber der Behörde erklärt, das Leuchtzeichen sei nur vorübergehend angebracht worden. Am Freitag hatte das Unternehmen das X auf dem Dach seines Hauptsitzes in der Market Street aufgestellt. Anrainer kritisierten in den sozialen Medien die "aufdringlichen Lichter" des pulsierenden und flackernden Logos. X-Nutzer @itsmefrenchy123 sagte, man müsse sich das mal "direkt gegenüber seinem Schlafzimmer" vorstellen. "Ich bin einfach verblüfft über den eklatanten Mangel an Rücksichtnahme gegenüber irgendjemandem", schrieb X-Nutzer @DollyMarlowe.

"Schönes San Francisco ..."

Der Verbleib der Social-Media-Plattform in San Francisco könnte jedoch ein gutes Zeichen für die Stadt sein, die sich nur langsam von den Einbrüchen im Tourismus während der Pandemie erholt. "Schönes San Francisco, auch wenn andere dich im Stich lassen, wir werden immer dein Freund sein", schrieb Musk.