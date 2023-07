Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken senkt seine Gewinnprognose für 2023 wegen der schrumpfenden Nachfrage nach seinen Getränken. Der Betriebsgewinn vor Einmaleffekten werde in diesem Jahr zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen, teilte der niederländische Konzern, zu dem u. a. in Österreich die Brau-Union-Marken Gösser, Puntigamer, Villacher, Zipfer und Co. gehören, am Montag mit.

Schrumpfendes Geschäft in Asien

Zuvor hatte Heineken ein Wachstum von einem mittleren bis hohen einstelligen Prozent in Aussicht gestellt. In der ersten Jahreshälfte sank der Bierabsatz um 5,6 Prozent auf 120,1 Millionen Hektoliter, wobei insbesondere die Nachfrage in Asien wegen der wirtschaftlichen Abkühlung um 13,2 Prozent zurückging. Das schrumpfende Geschäft in Vietnam, einem der größten Märkte des Konzerns, machte dem Bierbrauer besonders zu schaffen. Der Betriebsgewinn sank um 8,8 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro - Analysten hatten in einer von Heineken erstellten Umfrage lediglich ein Minus von 4,8 Prozent erwartet.