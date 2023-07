Die denkbar schlechteste Auskunft zum Thema Tierwohl kam laut "Ökotest" vom Fast-Food-Riesen Burger King: Als einziges Unternehmen im Test beantwortete die Kette die Fragebögen der Tester schlichtweg gar nicht. Auch das Testergebnis zu den Inhaltsstoffen der "King Nuggets" fiel "ungenügend" aus. Das zweite Schlusslicht im Test sind die "Chicken-Nuggets classic" der beliebten Tiefkühlmarke Iglo. Wie in den King Nuggets fand das Labor auch darin Fettschadstoffe. Im Test erwiesen sich lediglich drei Produkte als eingeschränkt empfehlenswert, alle von deutschen Händlern. Hier geht es zur kostenpflichtigen Detailauswertung.

In Sachen Schadstoffe stehen die meisten Chicken-Nuggets im Prinzip ganz gut da. Anders als in vielen der veganen Produkte sind Mineralölbestandteile hier kein großes Thema. Die Nuggets von Burger King und Iglo fallen aus dem Rahmen. Das beauftragte Labor hat darin Gehalte an 3-MCPD-Fettsäureestern ermittelt, die als "erhöht" einzustufen sind. Die Stoffe können sich in verarbeiteten Lebensmitteln, etwa in raffinierten pflanzlichen Ölen bilden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat 3-MCPD als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft.

Die Höchstdosis für Kinder

Da auch Kinder Chicken-Nuggets lieben, wurde für die Bewertung ein Kind mit 30 Kilogramm Körpergewicht zugrunde gelegt: Mit einer Portion von 150 Gramm würde es schon mehr als die Hälfte der täglich tolerierbaren Aufnahmemenge (TDI) ausschöpfen, die die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) festgelegt hat.

Die Nuggets von Burger King und Iglo fielen auch durch ihren überproportional großen Anteil an Panade im Verhältnis zum Fleisch negativ auf. Dafür, dass sie zu mehr als 40 Prozent aus Panade bestehen, kritisieren wir auch weitere Chicken-Nuggets im Test.

Bei Burger King kommt noch ein Phosphatzusatz hinzu, auf den Fertiglebensmittelhersteller aus unserer Sicht besser verzichten sollten, da zu viel Phosphat den Nieren schaden kann. Weiterer Kritikpunkt: Die Fast-Food-Kette hat keine komplette Zutatenliste auf ihre Internetseite gestellt. Das halten wir für wenig verbraucherfreundlich.

Und der Geschmack?

In der Prüfung von Aussehen, Geschmack und Geruch schlugen sich fast alle Chicken-Nuggets "gut" bis "sehr gut" – bis auf wenige Produkte. Die Kritik der Experten: "außen nicht knusprig", "innen zu weich" oder "gummiartiger Kern und Panade".