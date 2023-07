Der Tiroler Immobilienhändler René Benko hat an die Aktionärinnen und Aktionäre seiner Signa-Firmengruppe für das Jahr 2020 eine Dividende von mehr als 300 Mio. Euro ausgeschüttet, berichtet die "Kronen Zeitung" (Donnerstag). Eine Stellungnahme der Signa war auf APA-Anfrage nicht zu erhalten. Dem Bericht zufolge zahlte die Signa Prime bei 819 Mio. Euro Bilanzgewinn 220 Mio. Euro an Dividenden aus, die Signa Development bei 214 Mio. Euro Gewinn 98,5 Mio. Euro.

Das Geld sei an nahestehende Gesellschaften und Aktionäre geflossen. Die zehn Aufsichtsräte der Firmen hätten als Vergütung in Summe 500.000 Euro (Signa Development) bzw. 837.500 Euro (Signa Prime) bekommen. Bekanntestes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer.

"Anpassungen an fehlerhafte Vorjahreszahlen"

Anfang Juli war bekanntgeworden, dass in Konzernbilanzen zweier Gesellschaften der Signa 2020 "Anpassungen an fehlerhaften Vorjahreszahlen" vorgenommen wurden. In der Signa Development wurden in Summe 161 Mio. Euro nachträglich in die Finanzverbindlichkeiten umgegliedert - das waren rund vier Prozent der Bilanzsumme. Bei der Signa Prime Selection waren es deutlich mehr - es wurden 496 und 763 Mio. Euro in die Finanzverbindlichkeiten umgruppiert, schrieb "Der Standard". Die Signa spricht von einer technischen Anpassung an IFRS-Bilanzierungsregeln.

Galeria Kaufhof, Kika/Leiner

In den Folgejahren seien keine Umgliederungen mehr notwendig gewesen, betont die Signa. Zur Signa Prime gehört beispielsweise der deutsche Warenhausriese Galeria Kaufhof. In Österreich kam die Signa zuletzt im Zuge der Kika/Leiner-Insolvenz nicht aus den Schlagzeilen. Diese kam kurz nach dem Verkauf der Möbelhandelskette durch die Signa.

Ein Thema sind auch die Steuerstundungen während der Corona-Pandemie für Kika/Leiner. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte Anfang Juli in der Fragestunde des Nationalrats die Stundungen verteidigt. Kika/Leiner sei gleichbehandelt worden wie vergleichbare Einzelhandelsgruppen.

Erst gestern teilte die Tiroler Wirtschaftskammer mit, dass sie Benko das Innsbrucker Ärztezentrum Medicent abgekauft habe. Die dort angesiedelten Mieter sollen bleiben können, dafür plant die Wirtschaftskammer offenbar, die danebenliegende Freifläche zur Erweiterung des Wifi-Campus zu nützen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch. Kaufsumme wurde demnach keine genannt.