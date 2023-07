Die meisten Haushalte im Euroraum profitieren laut einer Studie im Fall einer Krise von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) oder erleiden dadurch keine Nachteile. Relativ zu einem Szenario mit nationaler Geldpolitik glichen sich für Haushalte der Mittelschicht Gewinne und Verluste aus, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Modellrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor.

Werde dagegen bei der Vermögensverteilung auf die reichen und armen Ränder geblickt, mache die gemeinsame Geldpolitik im Euroraum einen großen Unterschied. Dort gebe es immer wieder Gruppen, die durch sie Verluste erleiden würden. "Ob der reichere oder der ärmere Rand, hängt von der Art des Schocks und dem Land ab, wo die Krise eintritt", erläuterte das DIW.

Deutschland und Spanien in der Modellrechnung

In der Studie wurde untersucht, wie sich die Geldpolitik der EZB im Krisenfall auf die Haushalte in unterschiedlichen Euro-Ländern auswirkt und welche Folgen eine Krise haben würde, wenn es dagegen eine nationale Geldpolitik in den Ländern gäbe. Dabei nahmen die Forscher mit Deutschland und Spanien exemplarisch zwei Euro-Staaten in den Blick und führten Berechnungen am Beispiel der Energiekrise aus.

Wirkung auf ärmere und reichere Haushalte

Eines der Ergebnisse der DIW-Studie: Die Bundesbank hätte bei einer rein nationalen Geldpolitik in der Energiekrise, die Deutschland sehr viel stärker traf als Spanien, die Zinsen viel entschiedener erhöhen müssen, als es die EZB getan habe. Spaniens Notenbank hätte dann wahrscheinlich die Zinsen nicht so stark gestrafft. Den Berechnungen zufolge hätte dies zwar für die Mittelschicht keinen Unterschied gemacht. Aber ärmere Haushalte in Deutschland hätten vom EZB-Kurs im Vergleich zu einer strafferen Geldpolitik profitiert, da höhere Zinsen besonders Haushalte mit wenig Vermögen und höheren Schulden belasteten.

Reichere Haushalte hätten dagegen bei einer strafferen Geldpolitik mehr Zinsen auf ihr Vermögen bekommen. Für Spanien sei es genau umgekehrt. Dort seien die Zinsen jetzt höher als sie es bei einer nationalen Geldpolitik wären. Davon profitierten in Spanien die reicheren im Vergleich zu den ärmeren Haushalten.

Für die Mittelschicht gleicht es sich aus

"In Summe ist es immer nur eine Randgruppe, die verliert; die Gruppe am anderen Rand profitiert von der gemeinsamen Geldpolitik, und für die Mittelschicht gleicht es sich aus", fasste Studienautor Fabian Seyrich die Ergebnisse zusammen.