Im Juni hat sich die Inflationsrate in Österreich zwar weiter abgeflacht. Mit 8,0 Prozent erreichte sie nach 8,9 Prozent im Mai laut Statistik Austria den niedrigsten Stand seit Mai 2022 - das Teuerungsniveau bleibt damit aber weiterhin sehr hoch. "Das hat vor allem damit zu tun, dass Treibstoffe im Vergleich zum Vorjahr noch deutlicher billiger wurden als zuletzt. Außerdem haben sich die Preisanstiege in der Gastronomie, bei der Haushaltsenergie sowie bei Nahrungsmitteln abgeschwächt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Die Preise für die Bereiche "Wohnung, Wasser, Energie" stiegen durchschnittlich um 14,1 Prozent und blieben damit der wichtigste Treiber der Inflation im Jahresvergleich.

In Restaurants und Hotels wurden die Preise um 12,9 Prozent erhöht, etwas weniger stark als im Mai (plus 13,6 Prozent). Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich durchschnittlich um 11,1 Prozent und damit ebenfalls etwas weniger kräftig als im Mai (plus 12,3 Prozent).

Dämpfend wirkten - im Jahresvergleich - die Spritpreise, ohne die im Vergleich günstigeren Treibstoffe wäre die Inflationsrate im Juni bei 9,0 Prozent gelegen, heißt es seitens der Statistik Austria.