Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Wochen mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt. Das Unternehmen könnte mehr als ein Drittel seiner Belegschaft abbauen, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag. In der vergangenen Woche hatten eine Reihe hochrangiger Manager das Unternehmen verlassen, darunter Chefstratege Patrick Hillmann.

US-Behörden werfen dem Unternehmen und seinem Vorstandschef Changpeng Zhao vor, ein "Netz der Täuschung" aufgebaut zu haben. Binance hatte angekündigt, sich gegen die Vorwürfe energisch zur Wehr zu setzen.