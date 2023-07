"Der Vorstand der OMV hat soeben beschlossen, Verhandlungen mit Adnoc über eine potenzielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu verfolgen", teilt der teilstaatliche Energiekonzern am Freitagnachmittag mit. Heißt übersetzt: Es werden ab sofort offiziell Gespräche über jene Milliardenfusion geführt, über die Wochen spekuliert wird: Es geht um die beiden Chemiesparten von OMV und Adnoc aus Abu Dhabi. "Die Kooperation würde eine mögliche Zusammenlegung des Borealis und Borouge Geschäfts als gleichberechtigte Partner unter einer gemeinsam kontrollierten, börsennotierten Plattform für potenzielle Wachstumsakquisitionen, mit dem Ziel umfassen, ein globales Polyolefin Unternehmen mit einer wesentlichen Präsenz in Schlüsselmärkten zu schaffen", wird in der Ad-hoc-Meldung der OMV ausgeführt.

Wovon wäre eine solche Transaktion abhängig? Unter anderem von einer Einigung mit Adnoc "auf die kommerziellen Transaktionsparameter", sprich die Bewertung der beteiligten Unternehmen sowie Genehmigungen einer potenziellen Transaktion durch den Vorstand und den Aufsichtsrat der OMV sowie seitens Adnoc. Schließlich wären etwa auch noch die Fusionskontrollfreigaben durch Behörden abzuwarten.