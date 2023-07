Mega Tech-Deal: Brüssel genehmigt Übernahme von VMWare durch Broadcom

Der US-Chipkonzern Broadcom will für umgerechnet 63 Milliarden Euro den US-Cloud-Spezialisten VMWare übernehmen. In den USA und in Großbritannien laufen die Untersuchungen der Wettbewerbsaufsicht noch.