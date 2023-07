Der deutsche Online-Modehändler About You hat im ersten Geschäftsquartal (per Ende Mai) überraschend operativ den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft. Trotz des gedämpften Konsumklimas in der Modebranche und anhaltend hoher Lagerbestände konnte der Konzern mit Sparmaßnahmen gegensteuern. Vor allem für Verwaltung und Marketing hat About You in den vergangenen Monaten weniger Geld ausgegeben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

About You hält an seiner Prognose fest, auch im Gesamtjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Anleger sind in Feierlaune. Die Aktie sprang nach Handelsstart deutlich nach oben und stieg im Laufe des Vormittags um knapp 26 Prozent auf 5,57 Euro.

Wachstum übertrifft Zalando

Baader-Bank-Analyst Volker Bosse verwies auf die Aussage des Unternehmens, dass die Gewinnschwelle schneller erreicht worden sei als gedacht. Die Umsatzentwicklung bezeichnete er als im Rahmen der Erwartungen, während das operative Ergebnis die Annahmen deutlich übertroffen habe. Bemerkenswert sei noch, dass das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern mit etwa vier Prozent höher gewesen sei als bei dem ungleich größeren Wettbewerber Zalando. Auch dessen Papiere zogen am Mittwoch um fast fünf Prozent an.

Schwankungsanfällige Aktie

Durch den Kurssprung am Mittwoch steuern die Papiere auf den größten Tagesgewinn der zweijährigen Börsengeschichte zu. Ein Anstieg um ein Viertel ist auch für eine üblicherweise schwankungsanfällige Aktie wie About You außerordentlich viel. Mehr als eine schwungvolle Erholung ist der Kurssprung letztlich aber nicht: Seit dem 2021 früh erreichten Rekord von knapp 27 Euro war der Kurs im Tief um 84 Prozent eingebrochen. Das bisherige Tief stammt mit 4,27 Euro aus dem Mai.

Eigentlich hatten Analysten im ersten Quartal des Jahres im Schnitt einen operativen Verlust von 16 Mio. Euro erwartet. Stattdessen erwirtschaftete das Management einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 4,2 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 28,8 Mio. Euro gemacht. Unterdessen verbesserte sich der Umsatz infolge der getrübten Konsumlaune kaum und stagnierte mit rund 507 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau. Die Zahl der aktiven Kunden wachse weiter, hieß es, auch wenn sich die Größe der Warenkörbe bei den einzelnen Bestellungen wegen des weiterhin hohen Rabattniveaus verringert habe.

Prognose für das laufende Jahr

Der Modehändler bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr. Demnach peilt die Konzernführung für das gesamte Jahr (per Ende Februar) die Gewinnschwelle an. Dazu soll der Umsatz in einer Spanne von 1 bis 11 Prozent wachsen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Modehändler ein positives Quartalsergebnis erzielte. Das erste Mal gelang der Konzernführung das im Schlussquartal 2020. Das vergangene Jahr war nicht besonders gut für About You gelaufen: Als Folge hoher Kosten und ausufernder Rabattaktionen war der Modehändler noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das frühere SDAX-Unternehmen hatte nach einem massiven Kursverfall an der Börse im Dezember den Index der kleineren Werte verlassen müssen.