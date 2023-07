Für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist der am Freitag vorgestellte „Österreichische Netzinfrastrukturplan“ die „Richtschnur“ für den künftigen Ausbau der Strom- und Gasnetze, ohne den die Energiewende technisch nicht funktionieren wird. Erstmals gebe es damit ein gesamthaftes Bild der Energieinfrastruktur der Zukunft, so Gewessler. Der Plan sei zentrales Puzzlestück des Erneuerbaren Energiesystems, in dem auch die Produktion von Wasserstoff und Nutzung von Biogas zentrale Rollen spielen.