Wer eine Photovoltaikanlage installiert, soll rascher Netzanschluss bekommen

Wer Sonnenstrom erzeugen will, braucht vor allem Geduld – auch bis eine fertig installierte Photovoltaikanlage endlich in Betrieb genommen werden kann. Mit einem neuen Aktionsplan will die E-Control den Netzanschluss erleichtern.