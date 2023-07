Die Euphorie über neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz (KI) lässt laut einer Studie die Börsenkurse steigen. Zur Jahresmitte konnten sich 23 Tech-Konzerne unter den Top 100 der höchstbewerteten börsennotierten Unternehmen der Welt platzieren, wie das Beratungsunternehmen EY am Dienstag mitteilte. Zu Jahresbeginn waren es nur 19 Unternehmen.

Wertsteigerung um 45 Prozent

Der Wert der Technologie-Firmen sei im Verlauf des Halbjahres um 45 Prozent angestiegen. "Keine andere Branche konnte eine auch nur annähernde Wertsteigerung verzeichnen", erklärte EY. Der Börsenwert des Chipherstellers Nvidia stieg demnach um fast 200 Prozent. Somit verbesserte sich das US-Unternehmen von Platz 17 des Börsenrankings auf Platz sechs. Der Wert aller Unternehmen in den Top 100 kletterte um 20 Prozent auf 34,4 Billionen Dollar (31,6 Billionen Euro)

Apple und Microsoft an der Spitze

An der Börsendominanz der USA habe der KI-Boom inzwischen nichts geändert. Unter den Top 10 der wertvollsten Unternehmen hat nur der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz drei seinen Sitz nicht in den USA. Die Konzerne Apple und Microsoft stehen auf den ersten beiden Plätzen, wie EY ausführte. Insgesamt kommen in den Top 100 62 Konzerne aus den USA.

Europäischer Anteil steigt

19 Unternehmen haben laut EY ihren Hauptsitz in Europa, vier mehr als im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres. 16 Firmen stammen aus Asien. Der französische Luxuskonzern LVMH sei das wertvollste Unternehmen Europas.

Vor einem halben Jahr war Deutschland noch nicht im Ranking vertreten. Zur Jahresmitte belegt nun SAP Rang 71 mit einem Wert von 159 Milliarden Dollar, Siemens kletterte mit gut 132 Milliarden Dollar auf Rang 91.