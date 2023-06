1,56 Milliarden Euro: So viel Dividende überweist die Öbag an die Republik

Ausschüttung an das Finanzministerium gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Österreichische Beteiligungs AG (Öbag) wird am 20. Juni Dividenden von insgesamt 1,56 Milliarden Euro überweisen. In der Gesamtsumme sind Sonderdividenden in der Höhe von 486 Millionen Euro enthalten.