"Gemessen an den betroffenen Dienstnehmern - rund 3300 - handelt es sich um die größte Insolvenz der letzten 10 Jahre in Österreich", bemerkt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Die "Leiner & Kika Möbelhandels GmbH" hat Montag am späten Nachmittag beim Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das Verfahren dürfte im Lauf des Dienstags eröffnet werden, das Gericht wird einen Insolvenzverwalter bestimmen.