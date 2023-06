Seit April 2022 hielt die Kelag den Strompreis stabil bei 13,04 Cent (brutto) für ihre 180.000 Bestandskunden in Kärnten und war damit günstiger als die meisten Wettbewerber. Mit 1. August erhöht die Kelag nun den Strompreis für Bestandskunden auf 24,84 Cent, das ein Plus von rund 90 Prozent. Gleichzeitig wird auch der Tarif für Neukunden bereits Mitte Juni auf ebendiese 24,84 Cent gesenkt (bisher 32,40 Cent).

Bestandskunden macht die Kelag ein Angebot, sich für ein Jahr zu verpflichten, sie erhalten dafür einen Kelag-"Strom Vorteil" mit einem für zwölf Monate garantierten Preis von 19,80 Cent, Kunden mit einer Wärmepumpe zahlen noch etwas weniger (17,40 Cent für Energiebedarf über 3500 hWh pro Jahr, aber im Schnitt meistens deutlich mehr als bisher, teilweise um mehr als das Doppelte.

Nach wie vor seien die Unsicherheiten am Strommarkt groß, meint Vertriebs- und Marketingleiter Alexander Jordan. Die Kelag argumentiert die Preiserhöhung für die Bestandskunden - 92 Prozent aller Kelag-Strombezieher in Kärnten - mit den nach wie vor hohen Beschaffungspreisen. Auf den Einwand, dass der Preis für Erdgas bereits wieder auf Vorkrisenniveau gesunken ist und viele Stromanbieter in Österreich bereits wieder ihre Preise senken, meint Jordan, die Kelag kaufe Energie über mehrere Jahre ein. Die Beschaffungspreise Kelag lägen aktuell nach wie vor um den Faktor 3 höher als vor der Energiekrise.