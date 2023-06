Am Magistrates' Court in London wurde am Montag entschieden, dass der ehemalige Vorstandschef der Meinl Bank, Peter Weinzierl, in die USA ausgeliefert wird. Endgültig entschieden ist damit allerdings noch nichts, denn Weinzierls Anwalt kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Weinzierl wird von der US-Justiz der Steuerhinterziehung in Brasilien beschuldigt und wartet seit fast zwei Jahren in London auf das Urteil über seine Auslieferung. Er war gegen Kaution freigelassen worden, darf aber seine Londoner Wohnung kaum verlassen. Er wird per Fußfessel kontrolliert. Dreimal in der Woche muss er sich bei der Polizeistation melden.

Wien, London, USA, Brasilien

"Die ganze Sache ist absurd. Ich werde als Österreicher in England von den Amerikanern festgehalten für eine angebliche Steuerhinterziehung in Brasilien, für die in Brasilien selbst niemand verurteilt wurde", sagte Weinzierl dem "Kurier". Er betont, dass er an den kriminellen Machenschaften der in Brasilien ansässigen Baufirma Odebrecht nicht beteiligt gewesen sei. "Wenn wir tatsächlich, wie von den Amerikanern behauptet, über alles Bescheid gewusst haben, waren wir jedenfalls die blödesten Geldwäscher der Geschichte", denn er habe keinen Cent bekommen. Laut seinem Anwalt sei Weinzierl von der CIA unter Vorgabe falscher Tatsachen nach Großbritannien gelockt und unter erfundenen Anschuldigungen verhaftet worden.

Weinzierl kritisiert, dass in Auslieferungsverfahren die Unschuldsvermutung de facto außer Kraft gesetzt werde und dass die Beschuldigtenrechte unzureichend seien. Er habe keine Einsicht in den US-Akt und könne sich kaum gegen Falschaussagen wehren. Es gilt die Unschuldsvermutung. In den USA drohen Weinzierl bis zu 70 Jahre Haft.