Nach der vor kurzem angekündigten Aufstockung der Saisonniers-Kontingente zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels im Tourismus und der Landwirtschaft tritt am Montag die Verordnung in Kraft. Konkret werden dem Tourismus 898 neue Plätze für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten zur Verfügung gestellt. Im Agrarbereich sind es 102. Damit steigt die Gesamtzahl von bisher 6500 auf mehr als 7400. In der Verordnung geregelt ist auch die Verteilung an die Bundesländer.

Größte Kontingente in Tirol und Salzburg

Wie das Wirtschaftsministerium auflistet, stehen die zahlenmäßig größten Kontingente nunmehr in den Tourismushochburgen Tirol und Salzburg zur Verfügung. Sie kommen in dieser Sparte jeweils auf 1249 bzw. 1231 Plätze, wogegen im Landwirtschaftssektor der beiden Bundesländer nur 340 bzw. 52 Plätze zur Verfügung stehen. Auf eine relativ große Zahl an Tourismusplätzen kommt mit 632 auch Vorarlberg.

Für den Agrarsektor sticht Oberösterreich mit 1174 Plätzen für Beschäftigte aus Drittstaaten hervor, gefolgt von Niederösterreich (575) und der Steiermark (553). Niederösterreich verfügt zusätzlich über 68 Tourismusplätze, in der Steiermark sind es 391. Ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis zeigt sich in Kärnten bei 292 Tourismus- und 260 Landwirtschaftsplätzen. Die insgesamt geringsten Anteile entfallen auf Wien (67 Plätze im Tourismus, 76 in der Landwirtschaft) sowie auf das Burgenland (42 Plätze im Tourismus, 55 in der Landwirtschaft).