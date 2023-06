"Nach den äußerst niedrigen Zahlen des Vorjahres verzeichnen wir damit den vierten Monat in Folge wieder steigende Arbeitslosenzahlen in der Steiermark. Mit dieser Situation war jedoch zu rechnen", betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Mit Stand Ende Mai 2023 waren in der Steiermark 27.922 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, gegenüber dem sehr niedrigen Wert des Vorjahres ist das ein Anstieg von 2104 betroffenen Personen oder 8,1 Prozent. Inklusive der 7901 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen sind damit momentan 35.823 Steirerinnen und Steirer ohne Job (+2034 Personen, +6,0 Prozent). Hier finden Sie die Österreich-Zahlen.