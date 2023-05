Die Inflation ist hoch, die Teuerung bei den Lebensmitteln eklatant. Das sorgt vielerorts für Unverständnis und macht die Langfinger im Supermarkt offenbar noch griffbereiter. Immer öfter werden mittlerweile Produkte auch im unteren einstelligen Eurobreich gestohlen, Grundnahrungsmittel wie Butter, Käse, Schokolade, Honig, Öl.

In Großbritannien sind sie bereits im Supermarkt angekommen, jetzt ziehen auch andere Länder wie Deutschland mit der neuen Methode nach. Die Lebensmittelhändler bringen Diebstahlschutz-Etiketten und andere Alarm-Einrichtungen erstmals direkt an den Produkten an. Erst an der Kasse bzw. beim Bezahlen werden sie deaktiviert bzw. entfernt.

Die Sicherungen ähneln solchen, wie man sie von höherpreisigen Produkten wie Spirituosen oder Parfum kennt. Nun sind eben auch Butter und Käse kostbar geworden, Luxusgüter.

Die Sicherungen sollen um die 20 Cent pro Stück kosten. Bei großen Abnahme-Stückzahlen reduziere sich der Preis für die Unternehmen auf etwa fünf Cent.