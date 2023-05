WhatsApp versucht sich in Sachen Funktionalität weiter im Aufholen. Bei anderen Nachrichtendiensten längst Standard, können fortan auch WhatsApp-Nachrichten im Nachhinein bearbeitet werden. Das kündigte der zu Meta gehörende Konzern per Blogeintrag an. Die Erweiterung wird weltweit ausgerollt und soll in "den kommenden Wochen" für alle Userinnen und User verfügbar sein.

Wobei es eine markante Einschränkung geben wird. Das Editieren ist nämlich nur bis zu 15 Minuten nach Versenden der Nachricht verfügbar. Bearbeitete Nachrichten werden anschließend als "bearbeitet" angezeigt, den Editierverlauf können Nutzerinnen und Nutzer nicht nachverfolgen.

WhatsApp bekommt auch eine Chatsperre

Die Ankündigung folgt nur kurz nach dem Bekanntmachen einer weiteren Erweiterung. "Chat Lock" ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, einzelne WhatsApp-Chats oder -Gruppen gesondert zu sperren. Aktiviert man die Chatsperre, wird der Chat ausgeblendet. Außerdem werden die Benachrichtigungen unkenntlich gemacht. Am Bildschirm poppt bei neuen Nachrichten nur auf: "WhatsApp: 1 neue Nachricht".

WhatsApp gilt heute mit rund 2 Milliarden Nutzern als beliebtester Messenger der Welt.