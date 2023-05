Der deutsche Aktienindex DAX hat am Freitag - auch dank positiver Nachrichten aus - den USA ein neues Allzeithoch erreicht. Er notierte am Nachmittag bei 16.293,68 Punkte - und damit so hoch wie noch nie zuvor. Händler begründeten die positive Stimmung mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten.

Schon am Donnerstag war der Dax wegen der Hoffnungen auf eine Lösung im US-Schuldenstreit stark gestiegen. Er hatte erstmals seit Anfang 2022 über der Marke von 16.000 Punkten geschlossen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Zinswende war der deutsche Leitindex im Vorjahr dann aber zeitweise bis auf weniger als 12.000 Zähler Ende September abgestürzt, bevor dann eine massive Erholungsbewegung startete.