Der zum Facebook-Konzern gehörende Nachrichtendienst WhatsApp ist gerade dabei, eine neue Funktion flächendeckend auszurollen. "Chat Lock" nennt sich diese und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, einzelne Chats oder Gruppen gesondert zu sperren. Aktiviert man die Chatsperre, wird der Chat ausgeblendet. Außerdem werden die Benachrichtigungen unkenntlich gemacht. Am Bildschirm poppt bei neuen Nachrichten nur auf: "WhatsApp: 1 neue Nachricht".

Die Funktion sei "besonders für Personen geeignet, die ihr Telefon von Zeit zu Zeit mit anderen Familienmitgliedern teilen", erklärt WhatsApp, Außerdem sei sie in Situationen sinnvoll, "in denen gerade jemand anderes dein Telefon in der Hand hält, während eine besondere Chat-Nachricht eingeht". In Wahrheit ist "Chat Lock" wohl auch ein geschicktes Marketing-Mittel. Um einmal mehr den Datenschutz-Fokus zu unterstreichen, den WhatsApp nicht müde wird zu betonen.

Wie man die neue Funktion aktivieren kann?