Insgesamt ist die Arbeitslosenzahl in Österreich im April im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent gestiegen. Die Steiermark liegt mit einem Plus von 4,2 Prozent deutlich über dem Schnitt. Unter Einrechnung der 7830 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen sind momentan 36.908 Steirerinnen und Steirer ohne Job. (plus 1077 Personen, +3,0 Prozent). 548.000 Personen sind derzeit geschätzt unselbstständig beschäftigt – gegenüber dem Vorjahr ist das ein Zuwachs von 5000 Personen oder 0,9 Prozent. Lesen Sie hier die Zahlen vom März 2023.