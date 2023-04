Das japanische Start-Up-Unternehmen Ispace will am Dienstag als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond bringen. Wenn alles nach Plan läuft, wird nach Angaben von Ispace der Mondlander "Hakuto-R" gegen 17.40 Uhr MESZ seinen Landeanflug auf den Erdtrabanten beginnen. Etwa 100 Kilometer über dem Mond soll die zwei mal 2,5 Meter große Sonde ihr Tempo drosseln und sich für eine "sanfte Landung" in Stellung bringen, die etwa eine Stunde später erfolgen soll. Lesen Sie hier über den neuen Wettlauf zum Mond.

Drei alternative Landeplätze

Ein Erfolg der Mission "Hakuto", deren Name "weißer Hase" bedeutet, ist allerdings keinesfalls sicher. Im April 2019 war die israelische Non-Profit-Organisation SpaceIL mit einem ähnlichen Versuch gescheitert. Ihre Sonde zerschellte auf der Oberfläche des Mondes. Bisher ist es nur den USA, Russland und China gelungen, Roboter auf den rund 400.000 Kilometer entfernten Erdtrabanten zu bringen.

Ispace hat mitgeteilt, dass es für seine Mission drei alternative Landeplätze auf dem Mond gibt. Auch für den Landezeitpunkt gebe es noch Alternativen am Mittwoch oder am 1. oder 3. Mai.

Reise mit großem Gepäck

"Hakuto-R" hat mehrere Mondfahrzeuge an Bord, darunter auch ein nur acht Zentimeter großes Modell, das die japanische Weltraumagentur mit dem Spielzeughersteller Takara Tomy gebaut hat. Die Sonde soll auch einen Rover der Vereinigten Arabischen Emirate auf den Mond bringen. Wenn der Rover mit dem Namen "Raschid" tatsächlich dort ankommt, wäre es die erste Mondmission der arabischen Welt. 2021 war es den Emiraten als Newcomer in der Raumfahrt gelungen, eine Sonde den Mars umkreisen zu lassen.

Es begann im Dezember

Aufgebrochen war die 340 Kilogramm schwere Ispace-Mondsonde im Dezember. Eine Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hatte sie von Cape Canaveral aus ins All gebracht. Den Mond umkreist die Sonde seit vergangenem Monat.

"Was wir bis jetzt geschafft haben, ist schon ein großer Erfolg", hatte Ispace-Chef Takeshi Hakamada diesen Monat erklärt. Das von ihm gegründete Unternehmen nutze die aus dem aktuellen Flug gewonnenen Erkenntnisse bereits zur Vorbereitung künftiger Missionen. Hakamada sprach von der geplanten Mondlandung als "historischem Tag", der "eine neue Ära der kommerziellen Mondmissionen" einläuten werde. Bisher hat Ispace gerade einmal 200 Mitarbeiter.

Ein japanischer Astronaut auf dem Mond?

In den vergangenen Jahren hat das internationale Interesse an Mondmissionen wieder zugenommen. Japan und die USA hatten vergangenes Jahr angekündigt, sie würden zusammenarbeiten, um bis zum Ende des Jahrzehnts einen japanischen Astronauten auf den Mond zu bringen.

Ispace will die "Sphäre menschlichen Lebens auf den Weltraum" ausdehnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Jahr 2040 bereits etwa 1.000 Menschen auf dem Mond leben und jährlich etwa 10.000 Menschen dort hin reisen könnten. Eine zweite Mondmission von Ispace ist bereits geplant. Voraussichtlich kommendes Jahr will es seinen eigenen Rover auf den Mond bringen.