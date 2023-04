Der interimistische IHS-Chef Klaus Neusser macht die Gastronomie für die deutlich höhere Teuerung in Österreich im Vergleich zu Deutschland und der Eurozone verantwortlich. Die Inflationsrate in Österreich lag im März laut Schnellschätzung bei 9,1 Prozent, in Deutschland bei 7,4 Prozent und in der Eurozone bei 6,9 Prozent. Die Warenkorb-Gewichtung im Verbraucherpreisindex für Restaurantausgaben sei in Deutschland "wesentlich niedriger" als hierzulande und die Gastro-Preissteigerungen seien in Österreich "wesentlich höher". Denn durch den "relativ gut laufenden" Tourismus, weniger Restaurant-Angebot durch Personalknappheit und weniger Gasthäuser am Land würden die Preise deutlich nach oben klettern, argumentiert der IHS-Chef.

Eine Einschätzung, die der Kärntner Wirtesprecher Stefan Sternad nicht teilt: "Wir geben die Preissteigerungen nur mit Augenmaß weiter. Vieles versuchen wir durchzutauchen. Aber die Energiekosten sind existenzbedrohend. Dazu kommen noch die hohen Waren- und Personalkosten." Aufgrund der Kollektivvertragsabschlüsse gibt es ab 1. Mai eine Lohnerhöhung von 9,3 Prozent. Das Zusammenspiel der verschiedenen Kostensteigerungen würde die Margen der Wirte auf ein Minimum drücken. Daher fragen sich viele Kärntner Wirte, ob es sich heuer überhaupt noch ausgeht. "Spar-Ideen sind gefragt. Aber die Potenziale sind gering", sagt Sternad.

Lohnerhöhungen

Die hohen Personalkosten belasten alle Kärntner Wirte. Paul Haas, der in Klagenfurt und Villach unter anderem die Augustin-Lokale und das Restaurant Landhaushof betreibt, sagt: "Die Kollektivvertragsanpassung kostet uns ein paar 100.000 Euro." Laut Branchenschnitt sollte der Personalkostenanteil bei den Betriebskosten bei 30 bis 33 Prozent liegen. Doch in seinen Betrieben sei er bereits bei 45 bis 48 Prozent angelangt. Die bevorstehende Lohnerhöhung noch nicht eingerechnet. Preissteigerungen bei den angebotenen Speisen und Getränken seien "ein notwendiges Übel". "Ich habe nichts von einem vollen Lokal, wenn der Betrieb finanziell ausblutet", sagt Haas. Nichtsdestotrotz betreibe er derzeit eher Preispolitik als tatsächliche Kalkulation. Ein Beispiel ist das Bier. "Die Brauunion hat ein weiteres Mal die Preise erhöht. Diese geben wir nicht gleich weiter", sagt der Wirt.

Heike Skorianz vom Gipfelhaus Magdalensberg betont: "Wir haben Preise erhöht, aber nicht in dem Ausmaß unserer tatsächlichen Kostensteigerungen bei Strom, Ernergie und Personal. Wir wissen schon jetzt, dass unser Gewinn heuer nicht so hoch ausfallen wird wie im Vorjahr."

Gipfelhaus-Wirtin Heike Skorianz © Markus Traussnig

Einsparungspotenziale ortet die Unternehmerin in der Digitalisierung. Aktuell kommt im Familienbetrieb schon ein Servier-Roboter zum Einsatz. "Ich habe damit keine Freude, aber mein Bruder ist sehr zufrieden", berichtet Skorianz. Eine Überlegung sei auch, die Terrasse zu einem Selbstbedienungsbereich umzugestalten. Für den Hotel- und Restaurantbereich schließt die Wirtin allerdings eine Bestell- und Bezahlterminal, wie es in McDonald's-Lokalen üblich ist und in Salzburger Restaurants bereits zum Einsatz kommt, aus.

Für Haas kommt trotz hoher Personalkosten ein Bestellterminal für Wiener Schnitzel und Schweinsbraten nicht infrage: "Undenkbar. Dafür sind wir zu klassisch." Sternad hingegen sieht in der Digitalisierung sehr wohl eine Chance und hat auch im eigenen Unternehmen schon einiges getestet. Sogar in seinem Gasthaus Messnerei Sternberg kann er sich einen Roboter vorstellen, der allerdings nicht direkten Kontakt mit dem Gast hat, sondern die Wege zwischen Küche und Servicestation übernimmt. Positiv angenommen werde auch das Online-Reservierungssystem, das eine große Entlastung darstelle.