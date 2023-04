Vor fast 40 Jahren kam der Schuhhändler Reno nach Österreich, nun müsste ein Wunder passieren, dass die in der Vorwoche angemeldete Insolvenz nicht das Aus bedeutet. Finde sich nicht rasch ein Investor, komme es zum Abverkauf der Ware, so das Unternehmen. Da steht Görtz besser da: Der Hamburger Schuh-Filialist mit Standorten in Österreich konnte nach einer harten Sanierung, der die Hälfte der Filialen zum Opfer fielen, einen Finanzier an Bord holen.

Der polnische Schuhhändler CCC hingegen ging schon früher einen anderen Weg – und schloss im Zuge der Coronakrise alle 46 Standorte in Österreich. Kaum eine Branche ist von der Pandemie so stark gebeutelt worden wie der Schuh- und Modehandel, erholt hat er sich davon bis heute nur schleppend. Im April meldete auch Schuhhändler Dominici (bis 2014 mit Grazer Filiale) Insolvenz an.

Belastungssprünge

Rainer Trefelik, Modehändler und Obmann der Handelssparte in der Wirtschaftskammer: „Nominell ist die Branche im Plus, real jedoch weiter im Minus.“ Positiv sei, dass es im Gegensatz zur Pandemie wieder ein gesellschaftliches Leben gebe, für das Mode eingekauft werde. Allerdings, so Trefelik, sei die Situation mit 2019 nicht mehr vergleichbar. Für alle sind die Kosten gestiegen, für Händler und Konsumenten gleichermaßen. Die hohe Inflation laste naturgemäß auf dem Konsumklima. So investieren Privathaushalte jetzt viel in Reisen, „gespart wird dafür beim Shoppen. Es herrscht noch eine gewisse Unsicherheit“. Die Umsatzentwicklung im Mode- und Schuhhandel halte daher nicht mit der Kostenentwicklung mit. Die Mietindexierung sorge für große Belastungssprünge im stationären Geschäft. „Nominell muss der Umsatz 13 Prozent über jenem von 2019 liegen, darunter ist es real ein Minus“, rechnet Trefelik vor.

"Preissteigerungen, schrumpfende Familienbudgets"

„Jetzt bemerken wir, dass vor allem der Umsatz mit Kinderschuhen einbricht. Und zwar vor allem mit teureren und qualitätsvolleren“, sagt Hanns Stattmann, Modehändler aus Hermagor und Obmann der Sparte Modehandel in der Kärntner Wirtschaftskammer. „Wir haben lange gerätselt, was der Grund dafür ist. Nun ist klar, dass es die allgemeinen Preissteigerungen und die schrumpfenden Familienbudgets sind.“

Für Herbst sei sogar eine Kampagne geplant, „in der es darum gehen wird, dass wir sagen: Lieber ein gutes Paar Schuhe als drei mittelmäßige. Sonst nehmen die Haltungsschäden und Rückenprobleme zu – die dann am Ende erst recht wieder auf Kosten der Volkswirtschaft gehen“, so Stattmann.

Die Nachfrage im Mode- und Schuhhandel sei insgesamt rückläufig. Gepaart mit den Preissteigerungen für Beleuchtung, Heizung usw. ergibt das eine unattraktive Mischung für die Modeunternehmen. „Haben wir uns früher über zwei Prozent Umsatzplus gefreut, so müssten wir heute acht Prozent erreichen, um unsere Kosten zu kompensieren und auf den gleichen Gewinn zu kommen. Wir haben aber keine acht Prozent. Und den Kunden können wir die Kosten auch nicht eins zu eins weitergeben.“

Zwar gehe es jenen Modehändlern mit Stammkunden besser als jenen mit reiner Laufkundschaft. Aber die Flächen werden sich weiter reduzieren. Stattmann rechnet damit, dass ein Drittel der Modehändler früher oder später zusperren wird.

"Wir wollen uns nicht hinunterziehen lassen"

Dass die Lage derzeit nicht einfach sei, räumt auch Franz Rattenegger ein. Der Murtaler Schuhhändler, der im steirischen Handel auch als Gremialobmann für Mode und Freizeitartikel fungiert, zeigt sich im Namen der Branche aber kämpferisch: „Wir wollen uns nicht hinunterziehen lassen, wir brauchen auch Zuversicht, die Umsätze waren zuletzt wieder zufriedenstellender.“

Faktum sei aber, dass der Schuhhandel in der Pandemie „Einbrüche von 25 Prozent verzeichnete – und wir sind noch nicht wieder beim Vor-Corona-Niveau angelangt“. Die Hoffnung ruhe nun – auch wettermäßig – auf einem schnellen Frühlingsbeginn, „das würde auch wieder entsprechende Impulse im Handel bringen“. Auch die Lieferkettenprobleme, die die Branche lange im Griff hatten, seien weitgehend ausgeräumt, „das führt aber auch zur Herausforderung, dass die Ware verkaufsbereit in den Geschäften ist – die Umsätze müssen stimmen, um auch die entsprechenden Zahlungen an die Lieferanten tätigen zu können“, so Rattenegger.

Stationäre Verkaufsfläche gab kräftig nach

Der Umstand, dass nun auch Reno, mit österreichweit immerhin 29 Filialen, davon sechs in der Steiermark, vor dem Aus stehen könnte, verstärkt einen Trend der letzten Jahre. Binnen zehn Jahren sei die stationäre Verkaufsfläche im Schuhhandel von 410.000 Quadratmetern auf nunmehr rund 338.000 gesunken. „Das ist schon eine dramatische Zahl“, sagt Rattenegger. Unumgänglich und zukunftsentscheidend sei es, dass sich der Handel möglichst breit aufstelle, „also auch Online-Shops und Kundenbindungssysteme forciert“. Der Mode-, Schuh- und Sporthandel spiele in der Steiermark eine große Rolle, Rattenegger verweist auf 1499 aktive Berechtigungen im Handel mit Bekleidung und Textilien, auf 402 im Schuhhandel sowie 574 Sportartikelhandel.