Mit Monatsbeginn April haben einige Berufsgruppen ihre Kollektivvertrags-Verhandlungen für heuer abgeschlossen. Die Expeditarbeiter erhalten um 8,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, bei den Fahrschulen gibt es ein Plus von zehn Prozent. Bei den Gartenbaubetrieben in Oberösterreich erhöht sich die Bezahlung um 8,9 Prozent. Das gleiche Plus gibt es auch für die Zeitungsdrucker (Rollendruck), geht aus dem KV-Newsletter des ÖGB hervor.

Basis für die Verhandlungen ist die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate. Im März des Vorjahres lag die Teuerungsrate bei 6,8 Prozent, im September 2022 überschritt sie dann die 10-Prozent-Marke und hat diese erst im März heuer unterschritten. Aktuell liegt die Inflationsrate (gemessen zum Vorjahr) bei 9,1 Prozent.